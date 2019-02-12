Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел

12 Февр. 17:16 2019-02-12T17:22:35+03:00

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Полет кометы Ивамото - это одно из главных астрологических событий 2019 года. Само небесное светило открыл японский астроном только в 2018 году, то есть по сути раньше специалисты ее так близко не наблюдали.

Но ночью 12 февраля повезло разглядеть комету не только специалистам, но и новосибирскому фотографу Геннадию Дежурному. 11 февраля у сибиряка был день рожденья, но уже во тором часу ночу 12 февраля он вышел на улицу с фотоаапаратом и штативом.

- Мне не надо было ехать за 100 км от большого города, просто вышел на ночную улицу в городе Болотное, - говорит Геннадий. - Но трубы дымили вдалеке, тоже немного мешало снимать, хотя в целом небо было ясное и для сьемки хорошее.

Снимал Геннадий все на фотоаппарат:техника все никак не могла сфокусироваться, поэтому сибиряк ориентировался на Луну, и это сработало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691458" frameborder="0"></iframe> Новосибирец снял видео с кометой, которую раньше никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU