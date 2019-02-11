«Этот ТЦ опасен для людей»: прокуратура хочет снести здание, построенное без разрешения

11 Февр. 13:32 2019-02-11T16:51:35+03:00

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Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила законность постройки трехэтажного торгового центра на улице Гэсстроевской, 70. Оказалось, что владелец нарушил несколько законов, в том числе и правила пожарной безопасности:

— Проверкой выявлены грубые нарушения закона, а также установлено, что регистрация права собственности в отношении вышеуказанного объекта недвижимости осуществлена с нарушениями, без разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, — рассказал «КП»-Новосибирск» помощник прокурора Кировского района Павел Дмитроченков. — На данный момент суд удовлетворил наше ходатайство о приостановлении деятельности торгового центра, так как он опасен для людей, несет угрозу их жизни и здоровью.

Здание признали самовольной постройкой. Теперь суд будет решать его судьбу. Прокуратура Кировского района направила иск и хочет, чтобы владелец снес самовольную постройку.

ИСТОЧНИК KP.RU