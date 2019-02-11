Такое на хлеб не намажешь: в новосибирских магазинах нашли поддельные масло и сыры

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-11T10:06:58+03:00

Специалисты выяснили, что чаще всего в новосибирских магазинах встречается поддельное сливочное масло

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В новосибирских магазинах проверили качество молочной продукции.

— За прошедший 2018 год специалисты Роспотребнадзора проверили и исследовали около 1916 проб молока и молочной продукции в Новосибирской области. Из них 23 пробы не соответствовали нормативным требованиям. Так из молочной продукции чаще всего встречалась подделка сливочного масла — 13 случаев, 5 случаев — сыр, 4 случая — сметана, а также был отмечен единичный случай подделки сухого молока, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 16 случаях поддельная молочная продукция оказалась в новосибирских магазинах из других регионов России, в 7 случаях подделка была изготовлена на предприятиях Новосибирской области.

— Недобросовестные поставщики и изготовители за производство и продажу фальшивой «молочки» были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму — более 600 тысяч рублей, — отметили в ведомстве. — По установленным нарушениям составлено 854 протокола.

Также из продажи было изъято 62 партии молочной продукции общим весом 149 килограммов. У продуктов либо отсутствовала маркировка, либо был истекший срок годности, либо нарушены условия хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU