2019-02-11T09:51:59+03:00
Здоровье

Вертолет санавиации Ми-8 передан Новосибирской области

Церемония передачи прошла в Московской области
Екатерина КОМЯКОВА
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Сергей Нелюбов побывал на церемонии передачи вертолетов в Московской области. Фото: nso.ruСергей Нелюбов побывал на церемонии передачи вертолетов в Московской области. Фото: nso.ru
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Наш регион в числе первых в этом году получил вертолет санавиации в рамках национального проекта «Здравоохранение». Современный Ми-8 оснащен необходимым диагностическим оборудованием и всеми приспособлениями для оказания медицинской помощи во время полета.

Вручение партии вертолетов Национальной службе санитарной авиации прошла на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода. Сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации получил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов из рук Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

- Медицинские вертолеты и самолеты – не только возможность оказать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах. Это важная часть системы скорой помощи в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками, - отметила Министр.

Ранее губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил, что нацпроект «Здравоохранение» позволит полностью обновить систему санавиции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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