Переусердствовали: коллекторы заплатили штраф в 50 тысяч за давление на психику должника

СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-11T05:30:55+03:00

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В Новосибирске коллекторская фирма поплатилась штрафом в 50 тысяч рублей за слишком большое психологическое давление на должника.

— В прошлом году в отдел приставов обратился новосибирец. Он рассказал о том, что у него есть долг и компания, пытаясь взыскать с него задолженность, оказывает на него психологическое воздействие. Тогда же была организована проверка, по результатам которой составлен протокол о нарушении требований закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Протокол был рассмотрен в Арбитражном суде, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В результате суд решил привлечь фирму к административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Однако, не согласившись с решением Арбитражного суда, компания подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Но суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу и предыдущее решение осталось в силе.

— В течение двух дней как приговор вступил в силу, организация все-таки оплатила 50 тысяч рублей штрафа, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU