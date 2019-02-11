Погода на день в Новосибирске: 11 февраля будет минус 16 градусов

СЕГОДНЯ 03:29 2019-02-11T03:29:39+03:00

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Сегодня в городе будет небольшой снег, южный ветер, на дорогах гололед.

— В понедельник, 11 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, местами дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 16-18 градусов, к ночи похолодает до минус 23-25 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, слабые метели, днем без осадков. Местами изморозь, туманы, дым, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 14-19 градусов, местами до минус 24 градусов. Ночная составит минус 21-16 градусов, местами до минус 33 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег, температура днем будет минус 15 градусов, к ночи мороз усилится до минус 22 градусов. В последующие дни в городе ожидается постепенное потепление, к концу недели температура поднимется до минус 7 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU