2019-02-11T03:29:39+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 февраля будет минус 16 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем потеплеет до минус 16 градусов.Сегодня днем потеплеет до минус 16 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет небольшой снег, южный ветер, на дорогах гололед.

— В понедельник, 11 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, местами дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 16-18 градусов, к ночи похолодает до минус 23-25 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, слабые метели, днем без осадков. Местами изморозь, туманы, дым, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 14-19 градусов, местами до минус 24 градусов. Ночная составит минус 21-16 градусов, местами до минус 33 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег, температура днем будет минус 15 градусов, к ночи мороз усилится до минус 22 градусов. В последующие дни в городе ожидается постепенное потепление, к концу недели температура поднимется до минус 7 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В больнице под охраной: молодой грабитель выпрыгнул с третьего этажа, пытаясь сбежать от полиции
«На уши встал весь дом»: новосибирцев перепугала странная женщина, которая ходила по квартирам
Кто тут такой ершистый: фотографии недружелюбного манула умиляют соцсети
Дом из 80 килограммов снега: новосибирцам показали, как строить жилье эскимосов
«Бабушка не понимала, где находится»: новосибирские волонтеры нашли родных потерявшейся пенсионерки
Пожарный датчик был неисправен: сигнал из дома, где сгорели мать и четверо детей, новосибирским спасателям не поступил
«К побегу подготовилась профессионально»: в Новосибирске нашли пропавшую 11-летнюю школьницу
«Опять дома холодильник будет»: новосибирцам пришлось рыть траншеи, чтобы отвести поток кипятка из прорвавшейся трубы
Сибиряку, у которого на пожаре под Новосибирском погибли жена и четверо детей, дадут новое жилье
«Ничему трагедия в «Зимней Вишне» не научила»: постояльцы новосибирской гостиницы пожаловались на заваленный эвакуационный выход
Вкусный орешек в награду: дубонос помогает хозяйке с генеральной уборкой
С такими охранниками и воры не нужны: мигрант, работавший в кафе, ограбил посетителя
«Из-под капота вырвалось пламя»: в Новосибирске автомобиль загорелся на ходу
«Отец рубил окна топором»: стали известны подробности страшного пожара, погубившего мать и четырех детей
Погода на день в Новосибирске: 10 февраля будет минус 16 градусов
Спасся только отец: в Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо маленьких детей
«Детей не трогай!»: парень на глазах у прохожих избил школьников, которые на него «не так смотрели»
Конкурент Леопольду: кот из Новосибирска опекает сов, игуану, змей и мышей
Из крана течет серая жижа: в Коченево питьевая вода стала похожа на отраву
Стыдоба приносит лайки: откровенный клип сибирячки посмотрели более 40 миллионов человек
За шубу выволок на землю: таксист отказался везти сибирячку и вышвырнул ее из машины
Неожиданный виновник: полиция выяснила, куда пропала табличка с памятника Героям Отечества
«Помешаны на форме»: в новосибирской школе в морозы требуют от детей приходить в брюках и рубашке
«Разделся и полез в сугроб»: скрипач решил поддержать сибиряков в морозы и сыграл в снегу
Выявили около 50 случаев рака: онкологи проверили родинки у 1,5 тысяч новосибирцев
Найди 10 отличий: фотограф делает из клиентов героев сериалов «Игра престолов» и «Викинги»
«Тысяча пациентов за пять часов»: онкологи проверяют сибиряков на рак кожи