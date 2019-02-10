2019-02-10T20:41:16+03:00
Общество

«На уши встал весь дом»: новосибирцев перепугала странная женщина, которая ходила по квартирам

В итоге жительницу Красноярска забрала полиция: ее отправили в психиатрическую клинику
Татьяна СОЛОВОВА
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Жители высотки приняли женщину за воровку. Фото: «Инцидент Новосибирск».Жители высотки приняли женщину за воровку. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Рассказ одного из жильцов дома №6 на улице Колхидской появился в воскресенье, 10 февраля, на странице группы «Инцидент Новосибирск». Вот с чего началась вся история:

- В 7.30 утра меня разбудила жена: сказала, что нашу входную дверь кто-то пытается открыть. Я вскочил и побежал к двери, открыл, увидел женщину, которая уже стояла около другой квартиры и говорила, что ищет 98 квартиру в нашем доме, - рассказал сибиряк. - Я сказал, что нужная квартира выше и она быстро ушла.

Новосибирец решил проверить, действительно ли эта женщина – соседка, и сходил в 98 квартиру. Оказалось, что она соврала, и никакого отношения к 98 квартире она не имеет.

- На уши встал весь дом: думали, что воровка ходит по квартирам и пытается открыть дверь, - продолжает новосибирец. – Когда я вышел из дома, то снова встретил эту женщину, выходившую уже из соседнего подъезда.

Тут женщина рассказала совсем другую историю: мол что у неё тут квартира, но она не знает ее номер, а муж едет с другого города. Сибиряк поднялся вместе с женщиной на 15 этаж, где находилась якобы нужная ей квартира. Но даже подходить к квартире не стала: сказала, что будет ждать тут в подъезде.

- В итоге вызвали полицию: ее увезли в отделение. Выяснилось, что женщина приехала на попутках из Красноярска, - продолжает очевидец. – Ее поместили в психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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