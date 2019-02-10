Сибиряку, у которого на пожаре под Новосибирском погибли жена и четверо детей, дадут новое жилье

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-10T12:48:12+03:00

Дмитрий Евсюков и его жена Татьяна всего сутки назад были счастливой семьей. Фото: соцсети.

Об этом заявили в правительстве Новосибирской области

Изменить размер текста: A A

Страшный пожар в селе Полойка Краснозерского района произошел ночью в воскресенье, 10 февраля: погибли мать и четверо детей, самой младшей из которых было всего шесть месяцев. Отец семейства Дмитрий Евсюков успел выбежать из дома, пытался рубить окна топором, но спасти родных не смог.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших сибиряков.

- Главой региона уже дано поручение региональному министерству труда и социального развития оперативно решить вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшей семье, - пояснили в правительстве Новосибирской области. - А также поручение главе Краснозерского района и региональному минстрою решить вопрос по предоставлению семье нового жилья.

На данный момент о причинах пожара ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU