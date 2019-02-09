Конкурент Леопольду: кот из Новосибирска опекает сов, игуану, змей и мышей
Кот по кличке Кот может похвастаться обширными знакомствами и таким количеством друзей, что не каждому человеку дано. Все дело в том, что этот очаровательный сфинкс живет в доме у девушки-зоозащитницы. Специфика работы Алисы связана с передержкой диких животных. Они соседствуют бок о бок с домашним любимцем, который возник в жизни Алисы также случайно.
- Мы приехали на СТО года три-четыре назад, а там сидел он. Дома у него не было, поэтому мы его забрали на пристройство, но потом просто не смогли с ним расстаться, - вспоминает Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Назвали просто – Кот. Ласково – Котик. Очень часто мне, как координатору Центра, приходится слышать от обратившихся: «Заберите животное, а то у меня кот!». И я решила рассказать, как мой домашний питомец соседствует с дикими.
«Хозяйка, кого покормишь первым?» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА
У Алисы в доме очень часто оказывают пернатые или мохнатые гости. И счет идет уже на несколько сотен.
Кот не понимает откуда и зачем в доме взялась большая сова .
- Моему коту удалось повидать огромное количество животных за то время, что он с нами. Вместе мы пережили несколько переездов, огромных страшных сов и сбегающих по ночам из клеток мышей. Он бдителен или пуглив настолько, чтобы не подходит близко к потенциально опасным животным и ни разу не покусился на жизнь тех, кто меньше его, - отмечает девушка.
«Опять новую змею притащила!» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА
Кот каждый раз знакомится с новым постояльцем. Очень осторожно, конечно. И даже берет над гостями опеку.
Сова приняла кота-сфинкса за большую мышь.
- В то время, когда у нас ночами умудрялись сбегать мыши через прутья клетки, кот будил нас и «брал в засаду» беглеца, ограничивая ему пути отхода, но, не прибегая к физическому контакту, - улыбается Алиса.
«Я тебя вижу, сова!» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА
У Кота действительно большой список знакомств. Среди них совы, различные хищные и певчие птицы, змеи, рептилии.
Кот встречает гостей - маленьких утят.
- Сейчас у меня помимо Кота живет постоянно небольшая сова, 12 змей, игуана, хамелеон, рыбки, - перечисляет любимцев девушка.
Первое знакомство кота и большой совы.
Все умудряются жить дружно – за все года ни одной драки!
ИСТОЧНИК KP.RU