Конкурент Леопольду: кот из Новосибирска опекает сов, игуану, змей и мышей

СЕГОДНЯ 19:27 2019-02-09T19:33:04+03:00

Кот всегда знакомится с новыми гостями. Очень аккуратно и осторожно. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

Сфинкс постоянно живет в одной квартире с небольшой совой, 12 змеями, игуаной, хамелеоном, рыбками – и никого не обижает [фото, видео]

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Кот по кличке Кот может похвастаться обширными знакомствами и таким количеством друзей, что не каждому человеку дано. Все дело в том, что этот очаровательный сфинкс живет в доме у девушки-зоозащитницы. Специфика работы Алисы связана с передержкой диких животных. Они соседствуют бок о бок с домашним любимцем, который возник в жизни Алисы также случайно.

- Мы приехали на СТО года три-четыре назад, а там сидел он. Дома у него не было, поэтому мы его забрали на пристройство, но потом просто не смогли с ним расстаться, - вспоминает Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. – Назвали просто – Кот. Ласково – Котик. Очень часто мне, как координатору Центра, приходится слышать от обратившихся: «Заберите животное, а то у меня кот!». И я решила рассказать, как мой домашний питомец соседствует с дикими.

«Хозяйка, кого покормишь первым?» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

У Алисы в доме очень часто оказывают пернатые или мохнатые гости. И счет идет уже на несколько сотен.

Кот не понимает откуда и зачем в доме взялась большая сова .

- Моему коту удалось повидать огромное количество животных за то время, что он с нами. Вместе мы пережили несколько переездов, огромных страшных сов и сбегающих по ночам из клеток мышей. Он бдителен или пуглив настолько, чтобы не подходит близко к потенциально опасным животным и ни разу не покусился на жизнь тех, кто меньше его, - отмечает девушка.

«Опять новую змею притащила!» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

Кот каждый раз знакомится с новым постояльцем. Очень осторожно, конечно. И даже берет над гостями опеку.

Сова приняла кота-сфинкса за большую мышь.

- В то время, когда у нас ночами умудрялись сбегать мыши через прутья клетки, кот будил нас и «брал в засаду» беглеца, ограничивая ему пути отхода, но, не прибегая к физическому контакту, - улыбается Алиса.

«Я тебя вижу, сова!» Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

У Кота действительно большой список знакомств. Среди них совы, различные хищные и певчие птицы, змеи, рептилии.

Кот встречает гостей - маленьких утят.

- Сейчас у меня помимо Кота живет постоянно небольшая сова, 12 змей, игуана, хамелеон, рыбки, - перечисляет любимцев девушка.

Первое знакомство кота и большой совы.

Все умудряются жить дружно – за все года ни одной драки!

ИСТОЧНИК KP.RU