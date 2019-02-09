Верба распустилась: из-за экстремальных морозов в Сибири на деревьях полопались почки
Сибиряки делятся фотографиями в соцсетях
Пользователи предположили, что так деревья реагируют на стужу, и почки просто полопались раньше срока. Фото: Город Обь Онлайн
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Крепкие морозы ударили не только по здоровью жителей Новосибирской области, но и по деревьям. В городе Обь на вербе распустились почки. Фотографиями необычного для этого времени года явления поделились в группе «Город Обь Онлайн».
— Во всей Новосибирской области морозы за 40, а на Козловском озере распускается верба, — отметили в группе. — Чем не повод для паломничества экотуристов в наш волшебный город?
Пользователи предположили, что так деревья реагируют на стужу, и почки просто полопались раньше срока. Вербное воскресение в этом году только через два месяца — 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU