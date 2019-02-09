2019-02-09T08:04:09+03:00
Общество

«Режим черного снега»: сугробы потеряли белый цвет в Новосибирске

Новосибирцы винят в произошедшем морозы и новое сырье для отопления
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Из-за морозов весь смог остается в городе, и сугробы быстро почернели. Фото: Дмитрий ПрибаловецИз-за морозов весь смог остается в городе, и сугробы быстро почернели. Фото: Дмитрий Прибаловец
Изменить размер текста:

Фотографии грязного снега выложил на своей странице в соцсети депутат Дмитрий Прибаловец и добавил подпись:

— Э — Экология. Режим Черного снега в Новосибирске. Не помню, бывало ли такое как этой зимой раньше? — задался вопросом депутат.

В ответ новосибирцы предположили, что черный снег может быть связан с переходом ТЭЦ на бурый уголь. Другие комментаторы напомнили, что в городе действует режим «черного неба». Из-за морозов весь смог остается в городе, и сугробы быстро почернели. Также сибиряки отметили, что в Новосибирске давно не выпадал свежий снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уехала на школьном автобусе, а учебники оставила дома»: в Мошково пропала 11-летняя девочка
Президент назначил прокурора Новосибирской области
Верба распустилась: из-за экстремальных морозов в Сибири на деревьях полопались почки
Превратился в большую сосульку: водопад полностью замерз в Новосибирской области
«Жаловались и президенту, и мэру»: дети с фонариками ходят в школу по полуразрушенному мосту
Погода в Новосибирске на день: 9 февраля будет минус 20 градусов
В домах снова холодно: на новосибирской ТЭЦ-5 обнаружили новый дефект
А я сяду в кабриолет: студент вылепил из снега машину и устроил в ней фотосессию
Мама, за что ты так? Названы самые редкие имена детей в Новосибирске
Ню и спортсмен: новосибирский бобслеист снялся в откровенной фотосессии
Женщина сверху и поза «ложки»: на муниципальном сайте появились интим-позы для беременных
В Новосибирске руководителя «Школы медитации» обвинили в неуплате налогов на 100 миллионов рублей
Сходили за блинчиками: новосибирцы увидели дохлую мышь у киоска с выпечкой
Телефонистка, любительница Ремарка и модель: топ-5 самых красивых сотрудниц сибирской Росгвардии января
Распоряжение подписано: на строительство перинатального центра направляют 2,3 млрд рублей
«Губка Боб, это ты?»: новосибирцев рассмешил пассажир метро с коробкой на голове
Попались на покупках: полиция ищет парней, которые украли кошелек с банковскими картами
Конкуренты шаолиньским монахам: видео, где школьники летают и машут мечом, посмотрели три тысячи раз
Глава района, где из-за ямы погибли дети, назвал жалобы жителей «информационной войной»