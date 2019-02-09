«Режим черного снега»: сугробы потеряли белый цвет в Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-09T08:04:09+03:00

Из-за морозов весь смог остается в городе, и сугробы быстро почернели. Фото: Дмитрий Прибаловец

Новосибирцы винят в произошедшем морозы и новое сырье для отопления

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Фотографии грязного снега выложил на своей странице в соцсети депутат Дмитрий Прибаловец и добавил подпись:

— Э — Экология. Режим Черного снега в Новосибирске. Не помню, бывало ли такое как этой зимой раньше? — задался вопросом депутат.

В ответ новосибирцы предположили, что черный снег может быть связан с переходом ТЭЦ на бурый уголь. Другие комментаторы напомнили, что в городе действует режим «черного неба». Из-за морозов весь смог остается в городе, и сугробы быстро почернели. Также сибиряки отметили, что в Новосибирске давно не выпадал свежий снег.

ИСТОЧНИК KP.RU