2019-02-08T16:12:33+03:00
Общество

Женщина сверху и поза «ложки»: на муниципальном сайте появились интим-позы для беременных

Сибиряков возмутил необычный контент муниципального учреждения
Александра БРУНЯ
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Также на сайте рассказывается о вреде абортов и что делать, если забеременела в шестнадцать лет.Также на сайте рассказывается о вреде абортов и что делать, если забеременела в шестнадцать лет.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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«Городская дирекция творческих программ» — муниципальное учреждение культуры Новосибирска. Бюджет оплачивает компании различные праздники, только вот вместо информации о них на сайте обнаружился контент совершенно другого содержания.

— Пользователям предлагают прочесть о самопроизвольных абортах, нежелательной беременности и таблетках от нее, а также удобных позах для интима, например, женщина сверху и поза «ложки». При этом нигде нет пометки «18+», — возмутились в общественной организации «Гражданский патруль».

В учреждении в итоге от сайта открестились.

— С августа 2018 года доменное имя и сайт нам не принадлежит, — гласит объявление в группе компании. — Сайт был взломан, а пароли утрачены. Доменное имя было куплено другим лицом, которое в целях конфиденциальности не называется.

В Городской дирекции творческих программ отмечают, что хостингом сайта занимается иностранная компания, а новый сайт для себя они уже создали и наполняют информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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