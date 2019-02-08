Женщина сверху и поза «ложки»: на муниципальном сайте появились интим-позы для беременных
«Городская дирекция творческих программ» — муниципальное учреждение культуры Новосибирска. Бюджет оплачивает компании различные праздники, только вот вместо информации о них на сайте обнаружился контент совершенно другого содержания.
— Пользователям предлагают прочесть о самопроизвольных абортах, нежелательной беременности и таблетках от нее, а также удобных позах для интима, например, женщина сверху и поза «ложки». При этом нигде нет пометки «18+», — возмутились в общественной организации «Гражданский патруль».
В учреждении в итоге от сайта открестились.
— С августа 2018 года доменное имя и сайт нам не принадлежит, — гласит объявление в группе компании. — Сайт был взломан, а пароли утрачены. Доменное имя было куплено другим лицом, которое в целях конфиденциальности не называется.
В Городской дирекции творческих программ отмечают, что хостингом сайта занимается иностранная компания, а новый сайт для себя они уже создали и наполняют информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU