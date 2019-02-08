«Губка Боб, это ты?»: новосибирцев рассмешил пассажир метро с коробкой на голове

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-08T12:43:53+03:00

Пассажир метро ехал с желтой коробкой на голове и прорезями для глаз. Фото: vk.com/subwaynsk.

Изменить размер текста: A A

Пассажир с желтой коробкой на голове и прорезями для глаз встретился в метро новосибирцам. Многие нашли в нем сходство с героем мультфильма «Губка Боб — квадратные штаны». Фото необычного пассажира появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте», чем вызвала бурю эмоций среди комментаторов, по достоинству оценивших чувство юмора сибиряка. Вот что они пишут по этому поводу:

— Губка Боб, это ты? — вопрошает один.

— Самый бюджетный косплей Спанч Боба, — добавляет второй.

— Гуманоид это, — предполагает третий.

— Ну ведь мороз на улице. Каждый спасается от холода как может, — отмечает четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU