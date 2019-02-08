Потеряли три часа: электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-08T08:21:47+03:00

Сегодня утром движение поездов и электричек оказалось парализовано на три часа

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 февраля в 4 часа утра на железнодорожном перегоне Обь — Чик была остановка грузового поезда, в составе которого находился 51 вагон.

— Причиной остановки стал сдвиг буксового узла с разрушением переднего и заднего подшипников. К счастью, схода вагонов с рельсов удалось избежать. Чтобы восстановить движение на место прибыл восстановительный поезд со станции Инская, с помощью которого в 6:16 часа движение поездов было восстановлено, — рассказал «КП» — Новосибирск» помощник новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин.

Задержка в движении поездов из-за аварии составила более 3 часов. Помимо пригородных поездов задерживались поезда дальнего следования — пассажирский поезд № 81 «Москва — Улан-Удэ».

— Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку по поводу произошедшего инцидента, — добавил помощник прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU