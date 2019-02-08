Потеряли три часа: электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии
Сегодня, 8 февраля в 4 часа утра на железнодорожном перегоне Обь — Чик была остановка грузового поезда, в составе которого находился 51 вагон.
— Причиной остановки стал сдвиг буксового узла с разрушением переднего и заднего подшипников. К счастью, схода вагонов с рельсов удалось избежать. Чтобы восстановить движение на место прибыл восстановительный поезд со станции Инская, с помощью которого в 6:16 часа движение поездов было восстановлено, — рассказал «КП» — Новосибирск» помощник новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин.
Задержка в движении поездов из-за аварии составила более 3 часов. Помимо пригородных поездов задерживались поезда дальнего следования — пассажирский поезд № 81 «Москва — Улан-Удэ».
— Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку по поводу произошедшего инцидента, — добавил помощник прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU