2019-02-07T20:09:43+03:00
Общество

Перепутали: новосибирская прокуратура извинилась перед парнем, которого судили вместо жулика

Теперь магнитогорец будет требовать компенсацию в полмиллиона рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Александр Сычев (на фото слева) оказался на скамье подсудимых по вине своего тезки-одноклассника. Фото: соцсети.Александр Сычев (на фото слева) оказался на скамье подсудимых по вине своего тезки-одноклассника. Фото: соцсети.
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История магнитогорского плотника Александра Сычева началась еще в 2017 году: именно тогда ему пришла повестка в суд. Обвиняли его в краже: якобы он в Новосибирске в одном из магазинов водку украл, в другом грибы. Оказалось, что его бывший одноклассник - жулик, которого тоже звали Александр, при задержании представился не своей фамилией - Атанов -, а фамилией Сычев.

Больше года магнитогорцу пришлось доказывать, что он не при делах. И вот точка в этом деле поставлена: прокуратура Центрального района извинилась перед Александром.

- От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, - написал прокурор района. - Вам предоставляете право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, а также предъявить иск о компенсации за причененный моральный вред.

И этим правом магнитогорец собирается воспользоваться:

- Александр может получить компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование от государства (с Министерства финансов в лице федерального казначейства), - говорит адвокат Михаил Спиридонов. - Думаю, сумма в 500 тысяч рублей будет вполне обоснована.

Но сколько на самом деле получит магнитогорец, будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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