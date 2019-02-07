«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка
Зоозащитникам из Академгородка сегодня на работе было очень «весело». Сибиряк с дочерью на ГАЗеле привезли щенка, но взять его в приют руководитель учреждения не смогла:
— Я объяснила молодой женщине, что все места заняты. Сказала, что в приюте уже есть 249 собак. Конечно же, я услышала вопрос: «А зачем тогда нужен ваш питомник?» — рассказала об инциденте руководитель приюта Галина Клебче.
Руководителя приюта для животных водитель ГАЗели протащил за дверь.
После этого начался настоящий экшен. Мужчина выбросил из машины щенка и попытался уехать со своей дочерью, но руководитель приюта вцепилась в открытую дверь ГАЗели. Водитель протащил женщину несколько метров. В это время другой сотрудник приюта поймал испуганного щенка, которого он вернул в машину.
— Мы закрыли дверцу. Машина поехала, но, конечно же, чуть отъехав, остановилась, и щенок вылетел из кабины, рванув от страха в сторону, — добавила Галина.
Теперь несчастному щеночку ищут передержку. В приюте для него места совсем нет.
ИСТОЧНИК KP.RU