2019-02-07T15:11:29+03:00
Общество

«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка

Мужчина выбросил из машины щенка и попытался уехать со своей дочерью
Александра БРУНЯ
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Руководитель приюта вцепилась мертвой хваткой в дверь машины. Фото: скриншот видеоРуководитель приюта вцепилась мертвой хваткой в дверь машины. Фото: скриншот видео
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Зоозащитникам из Академгородка сегодня на работе было очень «весело». Сибиряк с дочерью на ГАЗеле привезли щенка, но взять его в приют руководитель учреждения не смогла:

— Я объяснила молодой женщине, что все места заняты. Сказала, что в приюте уже есть 249 собак. Конечно же, я услышала вопрос: «А зачем тогда нужен ваш питомник?» — рассказала об инциденте руководитель приюта Галина Клебче.

Руководителя приюта для животных водитель ГАЗели протащил за дверь.

После этого начался настоящий экшен. Мужчина выбросил из машины щенка и попытался уехать со своей дочерью, но руководитель приюта вцепилась в открытую дверь ГАЗели. Водитель протащил женщину несколько метров. В это время другой сотрудник приюта поймал испуганного щенка, которого он вернул в машину.

— Мы закрыли дверцу. Машина поехала, но, конечно же, чуть отъехав, остановилась, и щенок вылетел из кабины, рванув от страха в сторону, — добавила Галина.

Теперь несчастному щеночку ищут передержку. В приюте для него места совсем нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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