«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-07T15:11:29+03:00

Мужчина выбросил из машины щенка и попытался уехать со своей дочерью

Изменить размер текста: A A

Зоозащитникам из Академгородка сегодня на работе было очень «весело». Сибиряк с дочерью на ГАЗеле привезли щенка, но взять его в приют руководитель учреждения не смогла:

— Я объяснила молодой женщине, что все места заняты. Сказала, что в приюте уже есть 249 собак. Конечно же, я услышала вопрос: «А зачем тогда нужен ваш питомник?» — рассказала об инциденте руководитель приюта Галина Клебче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690618" frameborder="0"></iframe> Руководителя приюта для животных водитель ГАЗели протащил за дверь.

После этого начался настоящий экшен. Мужчина выбросил из машины щенка и попытался уехать со своей дочерью, но руководитель приюта вцепилась в открытую дверь ГАЗели. Водитель протащил женщину несколько метров. В это время другой сотрудник приюта поймал испуганного щенка, которого он вернул в машину.

— Мы закрыли дверцу. Машина поехала, но, конечно же, чуть отъехав, остановилась, и щенок вылетел из кабины, рванув от страха в сторону, — добавила Галина.

Теперь несчастному щеночку ищут передержку. В приюте для него места совсем нет.

ИСТОЧНИК KP.RU