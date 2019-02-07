Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-07T10:07:08+03:00

Сегодня утром из Толмачево отменили несколько вылетов до Якутска

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В четверг, 7 февраля авиарейсы из Новосибирска в Якутск задерживаются из-за тумана и отсутствия видимости.

— Сегодня утром в Якутске были неподходящие условия для прилета самолетов, туман, отсутствие видимости. Рейс из Новосибирска в Якутск и обратно выполняет один и тот же самолет. Поскольку было принято решение отложить рейсы из Новосибирска, прилета еще не было, соответственно и вылета в Новосибирск еще не было, тоже задерживается, — рассказали в пресс-службе аэропорта Якутска.

В пресс-службе аэропорта добавили, что прилет самолета из Новосибирска ожидается в 17:30. Вылет в Новосибирск из Якутска — в 17:50 по местному времени.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, также сегодня задерживается и прилет самолетов из Якутска. Помимо этого задерживается прилет рейса из Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU