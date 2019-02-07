Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-07T09:07:25+03:00

При себе необходимо иметь только паспорт и доброжелательность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 9 февраля любой желающий бесплатно сможет проверить свои родинки и проконсультироваться с онкологом. Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы против рака.

Врачи Новосибирского областного онкологического диспансера будут принимать сибиряков по адресу: ул. Плахотного, 2 с 9.00 утра и до 14.00.

Вам нужно зайти в главный вход, на первом этаже будет дежурить администратор, регистратор и работать гардероб. При себе необходимо иметь только паспорт и доброжелательность. Прием будут вести ведущие онкологи региона и дерматологи.

— При необходимости врач будет делать и биопсию образования кожи. Анализ будет готов в понедельник. Мы позвоним пациенту и сообщим о результате, — рассказал «КП»-Новосибирск» об акции Вадим Захаров, главный онколог Новосибирской области.

На первом месте в Новосибирской области среди онкологических заболеваний стоит именно рак кожи, поэтому крайне важно внимательно следить за своим родинками, чтобы у врачей была возможность помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU