«Считает себя кошкой»: собака-гладиатор вылизывает новорожденных котят как мама и боится других собак

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-07T06:45:28+03:00

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В Новосибирске живущая среди кошек собака чувствует себя кошкой и ест с ними из одной миски.

— Я подыскиваю кошкам дом, по приютам не езжу, но сама беру домой котят, потом пристраиваю. У нас дома много кошек, а собака появилась позже. Это девочка, зовут Элита, мы ее купили, потому что муж хотел собаку, ей шесть лет, порода — итальянский Кане-корсо. Когда находили щенят, домой приносили, она пугалась, даже к ним не подходила, а когда приносишь домой котят, например, новорожденных, она их вылизывает, как мама-кошка. Очень их любит, — рассказала «КП» — Новосибирск» хозяйка собаки, зоозащитница Алена Гаврилова.

Она добавила, что кошки могут и в миску к Элите залезть. Она им разрешает. Они едят — она сидит — ждет.

— Кошка на видео — Маня, одна из тех, что я пристраиваю, кошка всех любит, как и ее. Вот и с Элитой они очень дружат. Маня у нас месяца три уже живет, ей самой сейчас около пяти месяцев, но и за это короткое время они сдружились и часто дурачатся, играют вместе, — поделилась зоозащитница, добавив, что Маня сейчас ищет дом и заботливых хозяев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690508" frameborder="0"></iframe> Кошка с собакой-гладиатором..

ИСТОЧНИК KP.RU