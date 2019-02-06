2019-02-06T11:47:57+03:00
Общество

Эксперимент на месяц: новосибирский депутат пересел на общественный транспорт

Результатами эксперимента депутат делится с новосибирцами в соцсетях
Надежда ЯРКОВА
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Роман пересел на транспорт с кроссовера "Ниссан Х-Трейл". Фото: соцсети Роман Яковлев.Роман пересел на транспорт с кроссовера "Ниссан Х-Трейл". Фото: соцсети Роман Яковлев.
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Новосибирский депутат Роман Яковлев решил проверить и оценить работу транспорта в городе в 35-градусные морозы, для чего пересел с кроссовера Nissan X-Trail на общественный транспорт.

— Все началось спонтанно, хотя и не без основания. Идея пришла в понедельник, 4 февраля, натолкнули на это меня новосибирцы. Ко мне поступают предложения и вопросы о работе общественного транспорта от горожан, и я решил, чтобы понять ситуацию, надо проверить на себе. К тому же сейчас в городе аномальные морозы и в понедельник я решил пока добирался до работы, попробовать все основные виды общественного транспорта в городе: метро, трамвай, троллейбус и автобус, — рассказал «КП» — Новосибирск» депутат Законодательного собрания по Новосибирской области Роман Яковлев.

Он подчеркнул, что сделал это больше для себя, чтобы понимать, как городской транспорт справляется с работой в морозы.

— Вот пока ехал в 14 трамвае, я действительно, слегка замерз. Дело в том, что мне досталась старая модель трамвая, и когда утром было под минус 40, конечно, немного подмерз. После этого я поехал с Богдана Хмельницкого до площади Станиславского на 24 троллейбусе. Он был не новый, но в нем было тепло и вполне комфортно, хотя и пришлось его прождать на остановке минуты две. Потом автобус — от площади Станиславского до площади Маркса, — поделился впечатлениями о поездке в транспорте депутат, добавив, что оценил работу общественного транспорта на «хорошо», на твердую «четверку»,

Депутат решил оценить работу городского транспорта на личном опыте. Фото: соцсети Роман Яковлев.

Депутат решил оценить работу городского транспорта на личном опыте. Фото: соцсети Роман Яковлев.

Он отметил, что после того, как опубликовал результат своего эксперимента в соцсетях, это вызвало интерес у новосибирцев. Они стали писать предложения и вопросы по улучшению работы транспорта в городе. И Яковлев решил продлить эксперимент на месяц, поездить по городу, пообщаться с людьми, посмотреть на ситуации в транспорте на дороге.

— Я и до этого периодически пользовался транспортом, поэтому в этом нет ничего сверхъестественного. К тому же есть в этом и явные «плюсы». На транспорте с левого берега, от метро Студенческой или Карла Маркса до Учительской, с одной пересадкой, я добираюсь быстрее, чем на машине, — отметил депутат.

Роман также уточнил, что на оплату проезда в транспорте на месяц он выделил 1,5 тысячи рублей. Цифра, по его словам, условная, этого примерно должно хватить новосибирцу на месяц на проезд.

— Мне самому интересно, уложусь я в эту цифру или нет. Хотя в некоторые дни возможны и исключения, если вдруг по семейным обстоятельствам придется сесть за руль, может ребенка куда надо будет с женой отвезти, а так думаю, к 8 марта эксперимент и закончу. До 7 марта буду ездить, после чего подведу итоги, — резюмировал Яковлев.

Меховая шапка у депутата сохранилась со студенческих лет. Фото: соцсети Роман Яковлев.

Меховая шапка у депутата сохранилась со студенческих лет. Фото: соцсети Роман Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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