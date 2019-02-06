«Выпускают ледяного джинна»: новосибирцы присоединились к самому морозному флешмобу

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-06T06:02:40+03:00

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В аномальные морозы для жителей Сибири, и в частности, Новосибирска, это одно из немногих развлечений, которые можно себе позволить на свежем воздухе. К тому же получившаяся при этом снежная арка всегда смотрится красиво.

Пока в городе стоят морозы, сибиряки участвуюит в флешмобе. Фото: instagram.com/a.eternity.

Эффектное превращение воды в снег прозвали — «выпускать ледяного джинна», однако оно имеет и другое название — «Эффект Мпембы» или парадоокс Мпембы. Это научный парадокс, который гласит, что горячая вода может замерзнуть быстрее, чем холодная, хотя при этом она должна пройти температуру холодной воды в процессе замерзания.

Новосибирцы делятся своими фото в соцсетях. Фото: instagram.com/agapova.

Зимний флешмоб, получивший в сетях название дубакчеллендж, проходит во всех уголках Сибири, где сейчас также свирепствуют 40-градусные морозы. Так в нем участвуют жители Кемерово, Барнаула, Екатеринбурга, Сургута и даже Урала.

Также сообщается, что оно стало одним из немногих развлечений на свежем воздухе, доступным жителям замерзшего в этом году Чикаго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690283" frameborder="0"></iframe> Дубакчеллендж Новосибирск..

ИСТОЧНИК KP.RU