Оседлала чемодан, потоптала кресла: сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-04T19:47:19+03:00

Насстю за ее танцы в аэропорту никто не ругал. Фото: https://www.instagram.com/skoblya__/

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В Тайване сибирячка Анастасия Скобликова отдыхала вместе со своим парнем, и у местных жителей блондинка с зелеными глазами пользовалась большой популярностью:

- Люди постоянно подходили ко мне и просили сфотографироваться, даже если я, например, сидела в кафе, - рассказывает Настя. - На улицах все прохожие всегда улыбались, просили добавить в друзья в местном мессенджере. Говорили, что никогда раньше не видели европейку и спрашивали, реальная ли я. Для меня это было дико.

В благодарность за такой прием девушка решила записать прощальное видео в аэропорту.

- Я думала, что начну танцевать в зале ожидания, люди ко мне присоединятся, и получится танцевальный ролик, - признается Настя. – Но в пять утра там никого не было, так что в кадре оказалась только я. Никто из сотрудников аэропорта меня не ругал и не просил остановить съемку.

Кстати, когда Настя каталась на чемодане по аэропорту, пару раз она упала и серьезно ушиблась. Но свой ролик подписала весело: «Птичка летит домой». И подписчики девушки ее усилия оценили:

- Очень круто, - пишут одни.

- Ты чудо чудное, - хвалят девушку другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690009" frameborder="0"></iframe> Сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня.

ИСТОЧНИК KP.RU