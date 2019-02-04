Оседлала чемодан, потоптала кресла: сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня
В Тайване сибирячка Анастасия Скобликова отдыхала вместе со своим парнем, и у местных жителей блондинка с зелеными глазами пользовалась большой популярностью:
- Люди постоянно подходили ко мне и просили сфотографироваться, даже если я, например, сидела в кафе, - рассказывает Настя. - На улицах все прохожие всегда улыбались, просили добавить в друзья в местном мессенджере. Говорили, что никогда раньше не видели европейку и спрашивали, реальная ли я. Для меня это было дико.
В благодарность за такой прием девушка решила записать прощальное видео в аэропорту.
- Я думала, что начну танцевать в зале ожидания, люди ко мне присоединятся, и получится танцевальный ролик, - признается Настя. – Но в пять утра там никого не было, так что в кадре оказалась только я. Никто из сотрудников аэропорта меня не ругал и не просил остановить съемку.
Кстати, когда Настя каталась на чемодане по аэропорту, пару раз она упала и серьезно ушиблась. Но свой ролик подписала весело: «Птичка летит домой». И подписчики девушки ее усилия оценили:
- Очень круто, - пишут одни.
- Ты чудо чудное, - хвалят девушку другие.
Сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня.
ИСТОЧНИК KP.RU