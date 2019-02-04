2019-02-04T19:10:02+03:00
Здоровье

Помог бы Жанне Фриске: сибирские ученые разработали уникальное лекарство от рака

Испытания препарата на людях планируют начать осенью 2019 года
Александра БРУНЯ
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На испытания лекарства уйдет не менее 4-5 лет.На испытания лекарства уйдет не менее 4-5 лет.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН закончили доклинические испытания нового препарата от рака на основе осповакцины и белка грудного молока. Комбинированное лекарство борется с опухолями молочной железы и глиомой (агрессивным злокачественным новообразованием головного мозга, которое в том числе диагностировали известной певице Жанне Фриске).

— 1 февраля мы начали оформлять необходимые документы для организации первого этапа клинических испытания, — сообщил Владимир Рихтер, заместитель директора института.

По словам ученого, уже осенью они надеются запустить испытания на людях. Новейшая разработка по предварительным данным не наносит ущерба организму, а размножается непосредственно в опухоли и убивает ее. На испытания лекарства уйдет не менее 4-5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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