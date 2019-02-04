2019-02-04T06:23:06+03:00
Происшествия

Автобус из Шерегеша с 50 туристами попал в ДТП с КАМАЗом: есть погибший

В ночной аварии на трассе под Новосибирском погиб один из водителей автобуса
Надежда ЯРКОВА
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В аварии туристического автобуса с КАМАЗом погиб один из водителей автобуса.В аварии туристического автобуса с КАМАЗом погиб один из водителей автобуса.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Смертельное ДТП случилось сегодня ночью на трассе в Новосибирской области. Ехавший из Шерегеша в Новосибирск автобус с 50 пассажирами столкнулся с груженным углем КАМАЗом.

— На 76-ом километре дороги в Тогучинском районе трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в 1:30 ночи рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Шерегеш- Новосибирск» столкнулся с груженным углем КАМАЗом, ехавшим в попутном направлении. В автобусе было 50 пассажиров — они не пострадали, впереди было два водителя — один из них погиб. Погиб не тот, что за рулем был, а второй - сменщик его, — рассказала «КП»- Новосибирск» пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.

Она добавила, что приехавшие на место сотрудники ГИБДД оперативно предоставили другой автобус туристам, которых повезли дальше до Новосибирска.

— После аварии по всей дороге был рассыпан уголь, который вез КАМАЗ. Из-за этого, на время на дороге было организовано реверсивное движение, пробки не образовалось, поскольку была ночь, машин на дороге не так много было. Сегодня утром в 8:25 работники «Новосибирскавтодора» закончили уборку угля с дороги и движение было полностью восстановлено, — отметила Татьяна Чечурова.

В МВД по Новосибирской области уточнили, что авария произошла в районе села Владимировка.

— 53-летний водитель пассажирского автобуса «Скания К 400», ехавший со стороны Ленинска-Кузнецка в сторону Новосибирска, врезался в ехавший впереди КАМАЗом. В результате аварии от полученных травм скончался 49-летний второй водитель автобуса. Пассажиры не пострадали, — уточнили в полиции. — По ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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