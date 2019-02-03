2019-02-03T08:53:11+03:00
Происшествия

В Новосибирске двое пассажиров отказались платить таксисту и переломали ему лицо

Полицейские поймали негодяев по горячим следам, ими оказались двое ранее судимых парней
Виктория МИНАЕВА
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Обидчиков таксиста задержали быстро. Фото: архив "КП"Обидчиков таксиста задержали быстро. Фото: архив "КП"Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Новосибирске произошло нападение на сотрудника «Яндекс.Такси». Двое пассажиров решили рассчитаться с водителем кулаками, а не деньгами.

— В 03.30 в отдел полиции № 3 «Заельцовский» поступила информация о том, что в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом костей лица и ушибами госпитализирован 43-летний местный житель. При поступлении мужчина пояснил, что он работает водителем такси и его у дома по улице Д. Ковальчук избили двое неизвестных пассажиров, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Обидчиков таксиста задержали быстро. Им по 25 лет, хорошо знакомы полиции. Один судим за кражу, у другого целый букет судимостей — кража, угон, причинение тяжкого вреда здоровью.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи — до двенадцати лет лишения свободы, — добавляют в областном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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