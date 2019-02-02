Последствия аномальной погоды в Новосибирске: из-за морозов отменяются соревнования по биатлону
Температура в городе упала до -40 градусов, а в его окрестностях – еще ниже
В Новосибирске отменились соревнования по биатлону. ФОТО: biathlonrus.com
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Из-за аномальных морозов в Новосибирске отменяются соревнования по биатлону. На трассу не выйдут биатлонисты из разных городов России.
«Внимание! Соревнования Чемпионат России, Кубок России 5 этап, «Приз Глинского» отменяются!» - заявил Союз биатлонистов России.
Организация поясняет, что форс-мажорным обстоятельством является погода.
«В связи с неблагоприятными условиями (низкой температурой) в городе Новосибирск, соревнования Чемпионат России, Кубок России 5 этап, «Приз Глинского» отменяются», - сообщает Союз.
ИСТОЧНИК KP.RU