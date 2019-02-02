2019-02-02T07:23:06+03:00
Происшествия

Из-за аномальных морозов под Новосибирском сломался автобус с пассажирами

На помощь людям пришли сотрудники ГИБДД, которые дежурили поблизости
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сотрудники ГИБДД пришли на помощь пассажирам.Сотрудники ГИБДД пришли на помощь пассажирам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирск пришли аномальные морозы. Из-за них случаются серьезные неприятности. Например, 2 февраля ранним утром низкой температуры не выдержал автобус, который встал в Ордынском районе. В 8.35 пассажиры – 18 человек – стали заложниками салона.

Вставший автобус увидели сотрудники ДПС, которые дежурили на дороге.

- Сотрудники ГИБДД вызвали техническую помощь и подменный пассажирский автотранспорт. Полицейские помогли пересадить пассажиров в прибывший автобус, и они были направлены по дальнейшему маршруту, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

А водителю сотрудники помогли довести автобус до места ремонта.

- Во время морозов сотрудники ДПС перейдут в режим постоянного патрулирования трасс, для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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