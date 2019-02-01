Бердск вошел в проект «Академгородок 2.0»
Об участии Бердска в проекте развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» сообщил глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев:
— Участие Бердска предусматривает реализацию в муниципальном образовании проектов социальной инфраструктуры, формирование на территории города площадок для размещения производств инновационных предприятий, а также подготовку высококвалифицированных кадров для научного центра.
Подготовкой кадров в частности займется Бердский электромеханический колледж. Также в Новосибирский научный центр кроме самого Академгородка войдут Кольцово, Краснообск, Барышевский сельсовет. План развития научного центра был разработан в рамках исполнения поручений президента по итогам заседания Совета по науке и образованию. В будущем обновленный Академгородок должен сыграть большую роль в развитии всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU