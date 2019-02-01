2019-02-01T13:02:44+03:00
Наука

Бердск вошел в проект «Академгородок 2.0»

Это даст толчок для развития социальной инфраструктуры, площадок для инноваций и развития кадров в городе-спутнике
Екатерина КОМЯКОВА
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К реализации проекта Новосибирская область преступила в 2019 году. Фото: nso.ruК реализации проекта Новосибирская область преступила в 2019 году. Фото: nso.ru
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Об участии Бердска в проекте развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» сообщил глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев:

— Участие Бердска предусматривает реализацию в муниципальном образовании проектов социальной инфраструктуры, формирование на территории города площадок для размещения производств инновационных предприятий, а также подготовку высококвалифицированных кадров для научного центра.

Подготовкой кадров в частности займется Бердский электромеханический колледж. Также в Новосибирский научный центр кроме самого Академгородка войдут Кольцово, Краснообск, Барышевский сельсовет. План развития научного центра был разработан в рамках исполнения поручений президента по итогам заседания Совета по науке и образованию. В будущем обновленный Академгородок должен сыграть большую роль в развитии всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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