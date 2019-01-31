2019-01-31T17:12:17+03:00
Общество

Прокуратура нашла в Новосибирске подпольный еврейский детский садик

У воспитателей не было справок об отсутствии судимости, а пожарные нашли в здании 45 нарушений
Виктория МИНАЕВА
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В здании, где находились дошколята, нашли множество нарушений пожарной безопасности.В здании, где находились дошколята, нашли множество нарушений пожарной безопасности.
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Проверяющие нашли массу нарушений в детском садике, который находился в здании Новосибирской еврейской общины «Бейт Менахем». Сам садик был никак не зарегистрирован, по сути существовал подпольно, хотя при этом принимал детей-дошколят от 3 до 6 лет.

— Указанная деятельность осуществлялась с нарушением требований законодательства, — говорится в письме прокуратуры. — У организации не было лицензии на работу с маленькими детьми. У воспитателей не было справок об отсутствии судимости.

— Они (воспитатели - Ред.) поясняли, что не вели дошкольную образовательную деятельность, и дети якобы находились у них на безвозмездной основе. Что это просто такой присмотр за детьми, — рассказала «КП»-Новосибирск» старший помощник прокурора города Новосибирска Маргарита Шуваркина. — Но мы во время проверки увидели и детей, и воспитателей, там были оборудованы комнаты, велись занятия с ребятишками, прогулки.

Сотрудники прокуратуры проверяли садик вместе с пожарными. Те нашли 45 нарушений пожарной безопасности в здании. По сути жизнями детей рисковали.

— В период, когда там находились дети, там осуществлялся ремонт. Группа с детьми была на втором этаже, а ремонт шел на третьем и четвертом, — говорит Маргарита Шуваркина. — Причем такой капитальный, были затронуты несущие конструкции, материалы на стенах были легковоспламеняющиеся.

В итоге в связи с выявленными нарушениями закона прокурором города было внесено представление председателю еврейской общины «Бейт Менахем». А в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность, возбуждено административное дело. Также административное дело было возбуждено на юридическое лицо.

Литература, по которой воспитывали детей.

Литература, по которой воспитывали детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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