Съемка над Центральным парком: новосибирца оштрафовали за 20-минутный полет дрона в праздник
В Новосибирске транспортная прокуратура оштрафовала местного жителя за 20-минутный полет беспилотника в зоне маневрирования воздушных судов
— Инцидент произошел в праздник — Старый новый год, 13 января 2019 года, когда новосибирец с 17 до 17: 20 запустил квадрокоптер в Центральном парке. При этом, в нарушении закона, у мужчины отсутствовал план полета и разрешение на его запуск. Таким образом полет проходил незаконно и в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в новосибирский аэропорт Толмачево, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На новосибирца было заведено дело о нарушении правил использования воздушного пространства.
— Владелец квадрокоптера привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3000 рублей, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU