2019-01-31T09:48:05+03:00
Общество

Съемка над Центральным парком: новосибирца оштрафовали за 20-минутный полет дрона в праздник

Съемка праздника в центре города обернулась для новосибирца штрафом в 3000 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец устроил съемку с дрона в Центральном парке и теперь заплатит штраф.Новосибирец устроил съемку с дрона в Центральном парке и теперь заплатит штраф.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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В Новосибирске транспортная прокуратура оштрафовала местного жителя за 20-минутный полет беспилотника в зоне маневрирования воздушных судов

— Инцидент произошел в праздник — Старый новый год, 13 января 2019 года, когда новосибирец с 17 до 17: 20 запустил квадрокоптер в Центральном парке. При этом, в нарушении закона, у мужчины отсутствовал план полета и разрешение на его запуск. Таким образом полет проходил незаконно и в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в новосибирский аэропорт Толмачево, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На новосибирца было заведено дело о нарушении правил использования воздушного пространства.

— Владелец квадрокоптера привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3000 рублей, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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