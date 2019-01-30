2019-01-30T15:29:10+03:00
Здоровье

Сибиряк с диабетом отсудил у Минздрава иглы и шприцы

Суд обязал чиновников оплачивать расходные материалы для инсулиновой помпы
Александра БРУНЯ
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Тест-полоски, шприц-ручки, иглы — стоят очень дорого.Тест-полоски, шприц-ручки, иглы — стоят очень дорого.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Молодой мужчина с диабетом решил отстаивать свои права быть здоровым в суде. Евгений — инвалид второй группы и ему необходимы расходные материалы для инсулиновой помпы*. Тест-полоски, шприц-ручки, иглы — стоят очень дорого. А по Постановлению Правительства они должны предоставляться бесплатно. Но чтобы написанное на бумагие стало реальностью, мужчине пришлось обратиться в суд с иском к региональному Минздраву.

— Сегодня было вынесено решение и наши исковые требования удовлетворили в полном объеме, — рассказала о слушании Юлия Казанцева, адвокат Евгения.

Отметим, что заседания проходили в закрытом режиме. Теперь Минздрав должен предоставлять Евгению все расходные материалы бесплатно.

* Инсулиновая помпа — медицинский прибор для введения инсулина

ИСТОЧНИК KP.RU

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