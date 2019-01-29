2019-01-29T11:59:13+03:00
Происшествия

Пиво в кювете: два погрузчика помогли водителю вытащить из снега фуру с пенными напитками

На трассе в Новосибирской области грузовик, груженный пивом, улетел в кювет
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Груженный пивом грузовик слетел с дороги на трассе под Новосибирском. Фото: Новосибирскавтодор.Груженный пивом грузовик слетел с дороги на трассе под Новосибирском. Фото: Новосибирскавтодор.
Изменить размер текста:

На помощь водителю фуры пришли два погрузчика Ордынского ДРСУ, вытащившие груженный пивом грузовик на дорогу.

— Дорожный инцидент произошел накануне около 7 часов вечера. Грузовой автомобиль Volvo на 106 км дороги К-17р опрокинулся в кювет. Водитель фуры решил сделать остановку у обочины, но не рассчитал траекторию тормозного пути, из-за чего грузовик съехал с дороги, — рассказала пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.

Фура, загруженная пивом, ехала из деревни Спирино Ордынского района в Новосибирск, и водитель боялся, что машина может опрокинуться, как и произошло.

— Для помощи водителю были выделены два погрузчика. На то, чтобы вытащить грузовик, потребовалось около полутора часов. Все это время движение на данном участке контролировали сотрудники ГИБДД, — отметила пресс-секретарь.

Когда наконец-то около 20:40 грузовик вытянули на дорогу, водитель продолжил движение по маршруту в Новосибирск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запрет на парковку: на аварийном перекрестке в Центральном районе появится новый дорожный знак
«Заражены опасным вирусом»: новосибирцам продают дорогих породистых котят, которые инфицированны
Жадный вор: новосибирец украл и продавца сумку с документами и предложил вернуть за вознаграждение
Лед сверлят: каток в Центральном парке временно закрыли из-за строительства фонтана
Чихают и кашляют: эпидемия ОРВИ и гриппа разгорается в Новосибирской области
Прошелся по подъездам: новосибирец оставил дома в Калининском районе без электрических проводов
Певица Машани, спевшая про рубль и Путина, сняла клип в стиле аниме
Жить можно: средние зарплаты новосибирцев поднялись до 34,5 тысяч рублей
Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте
Погода на день в Новосибирске: 29 января морозы постепенно усиливаются
Нос сломан, но виноватых нет: за то, что юная супермодель пострадала на физкультуре в Новосибирске, никого не накажут
Мать года: ради лайков блогерша закинула ребенка в багажник
Новый друг съел паспорт дальнобойщика: пес по кличке Ярик устроил небольшой беспредел в грузовике
«Я практически разделась»: звезда тверка устроила скандальные танцы на глазах у подростков
«Как кошки подрали»: стилист из барбершопа побрил клиенту голову до крови
По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца
«Речь идет об информационной атаке»: в Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты
Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз