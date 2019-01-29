Пиво в кювете: два погрузчика помогли водителю вытащить из снега фуру с пенными напитками
На помощь водителю фуры пришли два погрузчика Ордынского ДРСУ, вытащившие груженный пивом грузовик на дорогу.
— Дорожный инцидент произошел накануне около 7 часов вечера. Грузовой автомобиль Volvo на 106 км дороги К-17р опрокинулся в кювет. Водитель фуры решил сделать остановку у обочины, но не рассчитал траекторию тормозного пути, из-за чего грузовик съехал с дороги, — рассказала пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.
Фура, загруженная пивом, ехала из деревни Спирино Ордынского района в Новосибирск, и водитель боялся, что машина может опрокинуться, как и произошло.
— Для помощи водителю были выделены два погрузчика. На то, чтобы вытащить грузовик, потребовалось около полутора часов. Все это время движение на данном участке контролировали сотрудники ГИБДД, — отметила пресс-секретарь.
Когда наконец-то около 20:40 грузовик вытянули на дорогу, водитель продолжил движение по маршруту в Новосибирск.