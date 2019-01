«Новосибирские айдолы»: сибиряки показали танцы популярной южнокорейской группы «BTS»

СЕГОДНЯ 21:15 2019-01-27T21:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

«BTS» - это южнокорейская группа, ставшая настоящей музыкальной легендой. В 2017 году, спустя четыре года после их появления, коллектив стал одной из ведущих корейских групп. Парни одержали победу в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards. Кроме того, их мини-альбом «Love Yourself: Her» стал седьмым в американском альбомном чарте Billboard 200, чего раньше не удавалось ни одной южнокорейской группе.

Кинотеатр «Победа» решили сделать замечательный подарок для всех новосибирских поклонников этой группы: показать фильм-концерт «BTS: Love Yourself Tour in Seoul», снятого во время мирового турне. Сенсы картины шли весь день, а в перерывах танцоры из группы «Beast» повторяли танцы музыкантов. В десятиминутное выступление вошли песни «I need u», «Mic drop», «Fake love», « Idol».

- Если честно, мы даже немножко почувствовали себя настоящими айдолами! Вдохновились и готовы совершенствоваться, чтобы следующие наши выступления становились лучше и радовали вас больше! – признаются ребята из «Beast».

Пользователи соцсетей тоже оценили видео с выступления сибиряков в «Победе»:

- Вы наши новосибирские айдолы, - пишут одни.

- Это очень круто, - хвалят музыкантов другие.

- Вы такие молодцы, - обращаются к ребятам третьи.