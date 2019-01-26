2019-01-26T08:02:33+03:00
Общество

«Спасите меня от непонятного существа!»: жительницу Новосибирска напугала пиявка в унитазе

Женщина вызвала спасателей МАСС, но «существо» к их приезду исчезло
Виктория МИНАЕВА
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А эту гигантскую пиявку сняли в Малайзии, она залезла к местному жителю в дом.А эту гигантскую пиявку сняли в Малайзии, она залезла к местному жителю в дом.
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Необычный случай произошел в Новосибирске в ночь на 26 января. Жительница дома улице Выборная вызвала спасателей из-за странного гостя в унитазе.

— Сказала, что у нее туалете находится странное существо, то ли небольшая змея, то ли огромный червяк, — сообщают в Муниципальной аварийно-спасательной службе. — Она просила отловить это существо, так как очень испугалась.

Спасатели приехали по указанному адресу, но «гость» к этому времени куда-то исчез. Можно было бы предположить, что женщине померещилось, но она показала сотрудникам МАСС видео.

— Она успела снять плавающее животное на телефон. Судя по видео, нам показалось, что в туалете как-то оказалась большая медицинская пиявка, — говорят спасатели.

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