Колбы, пробирки и респиратор: новосибирец сделал в квартире лабораторию, где готовил наркотики

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-23T09:15:32+03:00

Новосибирец устроил в квартире лабораторию по изготовлению наркотиков. Фото: МВД по Новосибирской области.

Наркоделец был задержан спецотрядом при выходе из своей квартиры

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Полицейские вместе с оперативниками во время спецоперации в Новосибирске прикрыли лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков

— 25-летний житель Октябрьского района оборудовал у себя дома производство наркотического средства «мефедрон», продажей которого и занимался по всему городу. Во время обыска в квартире была найдена лабораторная посуда для приготовления наркотиков. Он использовал стеклянные колбы, пробирки, мерные стаканы, а также респиратор и защитные очки для работы с химическими реагентами. Помимо этого, полицейские нашли и изъяли уже приготовленное к сбыту наркотическое средство общей массой 102 грамма, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» мужчина был задержан при выходе из своей квартиры.

— Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Новосибирцу грозит до двадцати лет лишения свободы, — добавили в ведомстве. — Ему предъявлено обвинение, сейчас мужчина находится под стражей.