2019-01-23T08:52:46+03:00
Общество

Сибирский русский народный хор вызвал овации в Белоруссии

Новосибирская область планирует развивать культурные связи с братской республикой
Екатерина КОМЯКОВА
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На сцене в Могилеве спели и станцевали артисты из Сибири. Фото: nso.ruНа сцене в Могилеве спели и станцевали артисты из Сибири. Фото: nso.ru
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Проведение совместных культурных проектов обсуждалось во время визита делегации правительства Новосибирской области в Могилев. Уже намечены конкретные планы: проведение конкурсов и фестивалей, обмен студентами, театральные гастроли, развитие библиотечного дела. Одним из первых этапов культурного обмена стало выступление Сибирского русского народного хора в могилевском Дворце культуры.

— Принято предварительное решение об участии белорусских артистов в наших областных фестивалях, а также о прохождении молодыми специалистами практики в нашем регионе. Кроме того, будет пролонгировано соглашение с белорусским центром. Особого внимания удостоилось выступление нашего Сибирского хора — его концерт получил достойное признание и овации от могилевской публики, — рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Главная цель поездки — проведение Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

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