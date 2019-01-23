Сибирский русский народный хор вызвал овации в Белоруссии

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-23T08:52:46+03:00

На сцене в Могилеве спели и станцевали артисты из Сибири. Фото: nso.ru

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Проведение совместных культурных проектов обсуждалось во время визита делегации правительства Новосибирской области в Могилев. Уже намечены конкретные планы: проведение конкурсов и фестивалей, обмен студентами, театральные гастроли, развитие библиотечного дела. Одним из первых этапов культурного обмена стало выступление Сибирского русского народного хора в могилевском Дворце культуры.

— Принято предварительное решение об участии белорусских артистов в наших областных фестивалях, а также о прохождении молодыми специалистами практики в нашем регионе. Кроме того, будет пролонгировано соглашение с белорусским центром. Особого внимания удостоилось выступление нашего Сибирского хора — его концерт получил достойное признание и овации от могилевской публики, — рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Главная цель поездки — проведение Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.