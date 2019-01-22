2019-01-22T13:34:42+03:00
Общество

«Уже несколько раз сбегал»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Данила сбежал 17 января. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».Данила сбежал 17 января. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».
Изменить размер текста:

12-летний Данила Балахонов учится в первую смену: утром 17 января мальчик ушел на занятия в школу (она находится на Затулинском жилмассиве в Кировском районе), но домой так и не вернулся. И вот уже пять дней никто не знает, где находится пропавший мальчик.

- Это уже не первый случай, когда Данил сбегал, - рассказывает Мария Парватова, руководитель содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск». – Уходит из дома он систематически. К нам за помощью обратились его родные.

Приметы пропавшего новосибирского школьника такие: рост 145 сантиметров, серо-голубые глаза, светлые волосы. Был одет в красные куртку и шарф, черно-серую вязанную шапку, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами «ДоброСпас-Новосибирск по номеру 8-953-887-17-77.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бабушка пятые сутки не спит»: волонтеры отказались вернуть пенсионерке потерянного пса
Голые и раскрепощенные: в Новосибирске выбирают самую красивую стриптизершу
«Брутальчик мой»: лысая танцовщица из Новосибирска покоряет «Инстаграм»
Выезд на «встречку»: в аварии двух маршруток в Заельцовском районе травмированы 8 пассажиров
Зелень полезла: в Новосибирске из-за аномального тепла «проснулись» одуванчики
«Слишком худая для рождения четверни»: многодетную сибирячку обвиняют в краже ребенка и вранье
Лег на крышу: под Новосибирском на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами
«Забытый богом»: новосибирцы нашли заброшенный подземный переход
Горький вкус детства: сибирячка нашла плесень в упаковке вместо сока
Гуляла с подружкой: охрана «Сан Сити» помогла найти пропавшую школьницу с выбритыми висками
В новосибирском банке произошел взрыв
«Подарок» из Китая: новосибирская таможня нашла в посылке полкилограмма наркотиков
Жесткий наезд: на площади Калинина водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места
Погода на день в Новосибирске: 22 января резко похолодает
Девушка-огонь: сибирячка покорила испанцев нежным тверком