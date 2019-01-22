«Уже несколько раз сбегал»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-22T13:34:42+03:00

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12-летний Данила Балахонов учится в первую смену: утром 17 января мальчик ушел на занятия в школу (она находится на Затулинском жилмассиве в Кировском районе), но домой так и не вернулся. И вот уже пять дней никто не знает, где находится пропавший мальчик.

- Это уже не первый случай, когда Данил сбегал, - рассказывает Мария Парватова, руководитель содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск». – Уходит из дома он систематически. К нам за помощью обратились его родные.

Приметы пропавшего новосибирского школьника такие: рост 145 сантиметров, серо-голубые глаза, светлые волосы. Был одет в красные куртку и шарф, черно-серую вязанную шапку, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами «ДоброСпас-Новосибирск по номеру 8-953-887-17-77.