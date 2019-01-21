Закрывайте ночью рот: сибирские ученые рассказали, можно ли съесть паука во сне

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-21T17:31:31+03:00

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Неожиданный вопрос про пауков появился на сайте «Наука в Сибири». Встревоженный сибиряк спросил у ученых, может ли человек съесть паука во сне. На вопрос ответила Галина Азаркина, старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН

— Да, такое теоретически возможно — пауки в поисках укрытия способны принять открытый рот человека за безопасное убежище. В Сибири такое тоже может произойти. Например, на природе или в частном доме, где пауков гораздо больше, чем в квартирах.

Специалист отметила, что чаще всего в щелях прячутся пауки семейства теридиидов, которые насчитывают более двух тысяч видов. Так что старайтесь спать с закрытым ртом, чтобы случайно не подкрепиться во сне.