В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-19T08:07:50+03:00

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В пятницу, 18 января, в Новосибирской областной клинической больнице произошла трагедия: там совершила самоубийство беременная женщина.

- 39-летняя женщина находилась на четвертом этаже в родильном отделении: это была ее первая беременность, - пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в правоохранительных органах. - Ее тело обнаружили под окнами клиники.

Полученные травмы были очень тяжелыми, и спасти женщину, к сожалению, не удалось. Сейчас врачи борются за жизнь ее ребенка:

- Погибшей сибирячке сразу же сделали кесарево сечение, - продолжают правоохранители.

Теперь предстоит разобраться, почему беременная женщина решилась на суицид.

- Следственным отделом по Кировскому району проводится проверка: осмотрено место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, - говорят в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По одной из версий, у погибшей женщины было психическое заболевание.

«Комсомольская правда» просит всех очевидцев произошедшего связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.