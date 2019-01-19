В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице
В пятницу, 18 января, в Новосибирской областной клинической больнице произошла трагедия: там совершила самоубийство беременная женщина.
- 39-летняя женщина находилась на четвертом этаже в родильном отделении: это была ее первая беременность, - пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в правоохранительных органах. - Ее тело обнаружили под окнами клиники.
Полученные травмы были очень тяжелыми, и спасти женщину, к сожалению, не удалось. Сейчас врачи борются за жизнь ее ребенка:
- Погибшей сибирячке сразу же сделали кесарево сечение, - продолжают правоохранители.
Теперь предстоит разобраться, почему беременная женщина решилась на суицид.
- Следственным отделом по Кировскому району проводится проверка: осмотрено место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, - говорят в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
По одной из версий, у погибшей женщины было психическое заболевание.
«Комсомольская правда» просит всех очевидцев произошедшего связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.