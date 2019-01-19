Погода на день в Новосибирске: в Крещение будет минус 5 градусов

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-19T07:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, погода решила подстроиться под расписание новосибирцев, и преподнесла сибирякам на Крещение свой подарок: сибиряков ждет отличный теплый день без снегопадов, мороза и метелей.

- Днем по Новосибирской области будет минус 2 - минус 7 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 5 - минус 7 градусов), ночью похолодает до минус 11 - минус 16 градусов (при прояснениях - до минус 21 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - В северных районах ночью возможен небольшой снегопад, на дорогах будет гололед.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: минус 6 градусов и небольшая облачность. А вот сайт «Гисметео» куда менее оптимистичен: портал обещает минус 7 градусов и в субботу, и в воскресенье.

Кстати, по народным приметам, оттепель на Крещение обещает плохой урожай. Но если в этот день пойдет снег, то урожай, наоборот, будет хорошим.