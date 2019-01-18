Хочешь похудеть — выключи свет: сибирские ученые назвали неожиданную причину лишнего веса

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-18T12:37:37+03:00

Вывод напрашивается простой — чтобы не потолстеть, нужно подольше вечером и ночью находиться в темноте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лишние килограммы при этом часто способствуют развитию диабета. Необычную причину лишнего веса выявили исследователи из СО РАН.

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Новосибирские ученые назвали неожиданную причину лишнего веса: свет! Благодаря цивилизации мы теперь можем работать ночи напролет — ведь есть лампочка, правда, такой подход, как оказалось, наносит большой вред организму. Сибирские ученые решили проверить, как длительное освещение может повлиять на животных. Исследователи разделили мышей на две группы. Одних они посадили в контейнер, который постоянно освещался, в нем не было ни одного уголочка, где можно было бы спрятаться в тень. Вторые мышки жили, как положено, по режиму: 14 часов дня, 10 часов темноты.

Результаты экспериментов удивляют:

— В крови мышей, освещаемых круглосуточно, ученые нашли изменения, характерные для развития анемии, — рассказали об эксперименте ученые в издании «Наука в Сибири».

В итоге мыши достаточно быстро набрали лишний вес и стали менее выносливыми.

Затем ученые начали вводить животным мелатонин — гормон, который вырабатывается только ночью. На выносливость он не повлиял, а вот на развитие анемии еще как.

Вывод напрашивается простой — чтобы не потолстеть, нужно подольше вечером и ночью находиться в темноте. Это не только полезно для сна, но и для организма. Напомним, что лишней вес может стать одной из причин развития такого серьезного заболевания, как сахарный диабет. Поэтому каждый совет о том, как не набрать килограммы, крайне ценен. О том, как этого не допустить — читайте подробно ЗДЕСЬ.