2019-01-18T11:45:08+03:00
Происшествия

Выехал на «встречку» и погиб, ребенок в больнице: водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области сегодня столкнулись Toyota Mark II, Honda CR-V и грузовик
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Тойоты" устроил ДТП с грузовиком и "Хондой", выехав на встречную полосу. Фото: МВД по Новосибирской области.Водитель "Тойоты" устроил ДТП с грузовиком и "Хондой", выехав на встречную полосу. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом: один человек погиб, 5-летний ребенок в больнице.

— Сегодня, 18 января в 10:40 на 48 километре Чуйского Тракта в Искитимском районе случилось ДТП. 56-летний водитель за рулем Toyota Mark II, ехал в сторону Новосибирска, но не справившись с управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN и Honda CR-V,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Водитель «Тойоты» скончался на месте аварии от полученных травм. Находившийся в его автомобиле ребенок — девочка 2013 года рождения — доставлена в больницу с травмой головы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.

Водитель "Тойоты" погиб, ребенок с травмами доставлен в больницу. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель "Тойоты" погиб, ребенок с травмами доставлен в больницу. Фото: МВД по Новосибирской области.

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