Выехал на «встречку» и погиб, ребенок в больнице: водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП под Новосибирском
В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом: один человек погиб, 5-летний ребенок в больнице.
— Сегодня, 18 января в 10:40 на 48 километре Чуйского Тракта в Искитимском районе случилось ДТП. 56-летний водитель за рулем Toyota Mark II, ехал в сторону Новосибирска, но не справившись с управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN и Honda CR-V,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Водитель «Тойоты» скончался на месте аварии от полученных травм. Находившийся в его автомобиле ребенок — девочка 2013 года рождения — доставлена в больницу с травмой головы.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.
Водитель "Тойоты" погиб, ребенок с травмами доставлен в больницу. Фото: МВД по Новосибирской области.