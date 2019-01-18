Вместо «пятого размера» - жуткая лысина: девушка лишилась волос после увеличения груди

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-18T12:57:14+03:00

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На операцию в Новосибирск 28-летняя девушка из Краснодара приехала после Нового года: мечтала увеличить свой и без того немаленький «третий размер» и доверилась сибирскому хирургу. Стоила операция 320 тысяч рублей.

- Мне казалось, что человеку с таким огромным опытом все лучше знать, чем мне, естественно. Поэтому когда за два дня до операции врач позвонил мне и сказал, что выбранные импланты слишком большие и нужны поменьше, я согласилась, - написала девушка в своем отзыве на «Флампе». – Тем более врач сказал, что в итоге получится «пятый размер».

Но как только девушка очнулась после наркоза, ее мысли были уже совсем о другом: у нее жутко болела голова из-за огромной шишки.

- Я говорила, что болит голова, но все врачи и медсестры мило улыбнулись и сказали, что это последствия наркоза, - рассказывает пациентка. – Но когда на следующий день я встала с кровати и смогла дотянуть голову до руки, чтобы потрогать, что с ней, выяснилось, что там огромная шишка длиной примерно шесть сантиметров, уже влажная. Потом одна из медсестёр все-таки обработала мне шишку.

Когда пациентку выписали из больницы, она отправилась в травмпункт: хотела понять, что же все-таки с ней произошло. И когда услышала диагноз врачей, была в шоке:

- После осмотра мне дали справку о том, что я получила сотрясение, а не ту ерунду, которую я все это время слышала: якобы шишка образовалась «из-за длительного наркоза», - описывает реакцию врачей девушка. - Врач сказал, что мне нужно ехать к следователю, так как это все очень серьёзно, и что травма может дать осложнения. Но я не поехала: в тот момент у меня ещё был восторг от моего хирурга и не хотелось этих разбирательств.

На этом злоключения девушки не закончились: когда прошла шишка, на месте, где она была, стали выпадать волосы.

- Образовалась жуткая лысина, которая несколько месяцев была даже без пробивающихся луковиц, - вспоминает девушка.

Сама пластика тоже оказалась крайне неудачной: швы были сделаны неровно и остались огромные шрамы.

Корреспонденты «Комсомолки» обратились в клинику, в которой девушка делала операцию, но там отказались давать какие-либо комментарии. Тогда мы позвонили Татьяне Мавроди, главному пластическому хирургу Краснодарского края: именно к ней обращалась за помощью пациентка с неудачной пластикой.

- Действительно, девушка была у меня на первичной консультации, - подтвердила Татьяна Валерьевна. – Сложно сказать, почему новосибирский хирург допустил ошибку, не пообщавшись с ним, поэтому не берусь судить коллегу.

Сама же девушка надеется, что новая пластическая операция, на которую она опять копит деньги, будет удачней предыдущей.

Уважаемые читатели, если вы стали жертвой пластической хирургии, свяжитесь с редакцией по телефону 8-913-068-56-72 или напишите свою историю на электронную почту tatyana.kovyneva@phkp.ru.