2019-01-18T10:21:59+03:00
Общество

Сибирячка с татуировками и шрамами пропала в Новосибирске: может быть дезориентирована

30-летняя жительница Новосибирской области пропала десять дней назад
Надежда ЯРКОВА
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Девушка пропала 8 января и до сих пор не найдена. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Девушка пропала 8 января и до сих пор не найдена. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 30-летнюю Ольгу Ложкину, которая проживает в селе Вагайцево, Ордынского района Новосибирской области.

— 8 января Ольга ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Девушка сама из Иркутской области, у нее там родственники, поэтому не исключено, что она могла уехать из Новосибирска,- рассказали волонтеры, добавив, что пропавшая может быть дезориентирована.

Ее приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, рыжие волосы. В день пропажи была одета в горнолыжный костюм: красную куртку, черные штаны, черные сапоги, вишневую вязаную шапку с помпоном.

Из особых примет: носит очки, на руках татуировки, шрамы.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Ольга, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Девушка может быть дезориентирована. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Девушка может быть дезориентирована. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

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