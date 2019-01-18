Сибирячка с татуировками и шрамами пропала в Новосибирске: может быть дезориентирована
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 30-летнюю Ольгу Ложкину, которая проживает в селе Вагайцево, Ордынского района Новосибирской области.
— 8 января Ольга ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Девушка сама из Иркутской области, у нее там родственники, поэтому не исключено, что она могла уехать из Новосибирска,- рассказали волонтеры, добавив, что пропавшая может быть дезориентирована.
Ее приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза зеленые, рыжие волосы. В день пропажи была одета в горнолыжный костюм: красную куртку, черные штаны, черные сапоги, вишневую вязаную шапку с помпоном.
Из особых примет: носит очки, на руках татуировки, шрамы.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Ольга, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Девушка может быть дезориентирована. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".