30 лет на троих: в Новосибирске осудили членов цыганской наркогруппировки, продававших гашиш

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-17T14:15:14+03:00

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В Новосибирске зачитали приговор членам цыганской наркогруппировки, которая поставляла из одного сибирского региона в другой гашиш. Преступников с поличным задержали оперативники УФСБ по Новосибирской области во время передачи товара покупателю – жителю Новосибирска Виктору Юрченко.

- Жители Красноярска София Кобенко и Василий Андреев привезли в Новосибирск свыше 3,4 кило наркотического средства, что считается крупным размером. При передаче его новосибирцу продавцы и покупатель задержаны, - рассказали контрразведчики.

В Ленинском районном суде признали виновными всю тройку, больше всех досталось Андрееву, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Его напарница получила на полгода меньше. Интересно, что покупатель также в полной мере ответил перед законом, Виктора Юрченко приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии.