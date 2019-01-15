«Надо победить свой страх»: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-15T12:16:03+03:00

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Сибирячка Любовь Зозуленко уже девять лет занимается плаванием в холодной воде, а теперь еще и преодолела свой страх и проплыла подо льдом озера Байкал 10 метров.

— Мы поехали специально на Байкал отмечать рождество. Температура воды в день заплыва была плюс 0,5 градусов, температура воздуха была — минус 18 градусов. Проплыла я под водой 10 метров, — рассказала «КП»-Новосибирск» аквайс-спортсменка из Новосибирска Любовь Зозуленко.

Она добавила, что перед заплывом тренировалась дома.

Сибирячка преодолела под водой дистанцию в 10 метров. Стоп-кадр с видео Виталий Панасюк.

— У нас на Обском море есть прорубь, там я и тренировалась. Трудность проплыва подо льдом состоит в том, что человека охватывает ужас перед тем, как нырнуть под лед, ведь там закрытое получается пространство. И для меня было важно преодолеть этот животный страх, хотя логически понимаешь, что это абсолютно безопасно, и проплыть такое расстояние очень легко. Особых усилий не надо, только, чтобы хватило воздуха. Мне хватает воздуха на 10 метров. Остальные, кто моложе, и 19 метров могут проплыть. Мужчины у нас из федерации аквайс-спорта могут и 25 метров проплыть, - отметила пловчиха, уточнив, что занимается подводным плаванием в холодной воде уже 9 лет.

Сибирячка говорит, что на Байкале она проверила себя и свои силы.

— Я научилась преодолевать страх, и теперь, если кто-то захочет вот так под лед поднырнуть - могу научить. Это легко. Надо просто посмотреть вокруг, увидеть воду, стенки проруби, и потом спокойно плывешь, потому что знаешь, что где есть. Хотя, конечно, эмоции сильные при этом испытываешь. Чувствуешь гордость и чувство, что удалось это сделать и это все осуществилось. И все тебе аплодируют, - добавила с гордостью Любовь Зозуленко.