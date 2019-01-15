2019-01-15T12:16:03+03:00
Общество

«Надо победить свой страх»: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала

77-летняя жительница Новосибирска нырнула под лед озера Байкала и проплыла 10 метров [видео]
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Жительница Новосибирска в 77 лет проплыла подо льдом на Байкале. Стоп-кадр с видео Виталий Панасюк.Жительница Новосибирска в 77 лет проплыла подо льдом на Байкале. Стоп-кадр с видео Виталий Панасюк.
Изменить размер текста:

Сибирячка Любовь Зозуленко уже девять лет занимается плаванием в холодной воде, а теперь еще и преодолела свой страх и проплыла подо льдом озера Байкал 10 метров.

— Мы поехали специально на Байкал отмечать рождество. Температура воды в день заплыва была плюс 0,5 градусов, температура воздуха была — минус 18 градусов. Проплыла я под водой 10 метров, — рассказала «КП»-Новосибирск» аквайс-спортсменка из Новосибирска Любовь Зозуленко.

Она добавила, что перед заплывом тренировалась дома.

Сибирячка преодолела под водой дистанцию в 10 метров. Стоп-кадр с видео Виталий Панасюк.

Сибирячка преодолела под водой дистанцию в 10 метров. Стоп-кадр с видео Виталий Панасюк.

— У нас на Обском море есть прорубь, там я и тренировалась. Трудность проплыва подо льдом состоит в том, что человека охватывает ужас перед тем, как нырнуть под лед, ведь там закрытое получается пространство. И для меня было важно преодолеть этот животный страх, хотя логически понимаешь, что это абсолютно безопасно, и проплыть такое расстояние очень легко. Особых усилий не надо, только, чтобы хватило воздуха. Мне хватает воздуха на 10 метров. Остальные, кто моложе, и 19 метров могут проплыть. Мужчины у нас из федерации аквайс-спорта могут и 25 метров проплыть, - отметила пловчиха, уточнив, что занимается подводным плаванием в холодной воде уже 9 лет.

Сибирячка говорит, что на Байкале она проверила себя и свои силы.

— Я научилась преодолевать страх, и теперь, если кто-то захочет вот так под лед поднырнуть - могу научить. Это легко. Надо просто посмотреть вокруг, увидеть воду, стенки проруби, и потом спокойно плывешь, потому что знаешь, что где есть. Хотя, конечно, эмоции сильные при этом испытываешь. Чувствуешь гордость и чувство, что удалось это сделать и это все осуществилось. И все тебе аплодируют, - добавила с гордостью Любовь Зозуленко.

77-летняя сибирчка проплыла подо льдом на Байкале..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
План такой: в Новосибирске хотят достроить Дзержинскую линию метро к 2023 году
Взяли спички и бумажные листы: два парня подожгли ночью «Лексус» во дворе дома в Ленинском районе
Жилье, дороги, образование, наука — Андрей Травников рассказал, как будет развиваться Новосибирск в ближайшие годы
Минус 45 градусов: аномальные морозы помешали самолету из Новосибирска приземлиться в аэропорту Якутска
Новосибирск попал в список мегаполисов с высоким качеством жизни
Подозреваемых в жестоком убийстве бердчанки арестовали на 1 месяц и 27 дней
Разные ценности: Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным после скандального поста в соцсетях
Около 350 тысяч рублей: преподаватель пойдет под суд за взятки от студентов
«Выглядит так, как будто он вчера умер»: новосибирцы переживают за попугая из торгового центра
Вонь и тараканы: сибирячка превратила свою квартиру в мусорную свалку, а страдали — соседи
Погода на день в Новосибирске: 15 января по области потеплеет до минус 2 градусов
Как-то непатриотично: девушки в коротеньких топах станцевали на фоне британского флага