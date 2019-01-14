2019-01-14T08:35:31+03:00
Общество

Посреди трассы: новосибирский автобус с девятью пассажирами заглох ночью, не доехав до Чемала

Дорожники пришли на помощь пассажирам сломавшегося на трассе ночью автобуса
Надежда ЯРКОВА
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Автобус из Новосибирска сломался посреди трассы.Автобус из Новосибирска сломался посреди трассы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В ночь на понедельник, 14 января на трассе сломался автобус с девятью пассажирами, ехавший из Новосибирска до Чемала.

— На 46 километре трассы Р-256 в 0:16 ночи сломался автобус, ехавший по маршруту «Новосибирск- Чемал», была поломка двигателя. В автобусе ехало 9 пассажиров. Мы предоставили комбинированную дорожную машину, которая отбуксировала сломавшийся автобус на ближайшую заправку «Газпром», — рассказала «КП» — Новосибирск пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.

Там люди дождались другой автобус, в который они и пересели.

— В 1:48 ночи пассажиры продолжили свой путь дальше по маршруту на предоставленном взамен сломавшегося транспорте.

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