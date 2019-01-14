2019-01-14T05:57:09+03:00
Общество

60 жилых домов и шесть детских садов: жителей центра предупредили о глобальном отключении тепла и горячей воды

Неделя для жителей центра начнется с отключения горячей воды и отопления: под отключение попали 61 жилой дом, два ВУЗа и 6 детских садов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня жители центра остались без тепла и горячей воды.Сегодня жители центра остались без тепла и горячей воды.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 14 января из-за работ, связанных с устранением дефектов на сетях жители 61 жилого дома Центрального округа Новосибирска будут отключены от тепла и горячей воды.

— Сегодня, 14 января начнутся ремонтные работы на тепломагистралях по улице Революции. Устранение четырех дефектов на магистральных трубопроводах будет проводиться с 9:00 14 января до 1:00 15 января. В связи с ремонтными работами от отопления и горячего водоснабжения будут отключены 61 жилой дом, 2 ВУЗа, 6 детских учреждений, стоматологическая поликлиника и 72 прочих объекта,- рассказали в пресс-службе СГК. — Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

В связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта по улице Революции в районе дома №31 — проезжая часть сужена на 4,5м. Движение по улице планируют восстановить к 31 января. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.

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