Выпил - за руль: в дни новогодних праздников 215 водителей были задержаны пьяными за рулём

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-12T15:32:33+03:00

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С 1 по 9 января текущего года региональная Госавтоинспекция провела на территории Новосибирской области ряд профилактических мероприятий. Традиционно в дни новогодних праздников и школьных каникул внимание было привлечено к перевозке детей в автомобилях и борьбе с пьянством за рулём. Сегодня сотрудники областного ГИБДД подвели итоги профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» и "Трасса".

За 9 дней автоинспекторы задержали 215 водителей в состоянии опьянения, из них 29 – повторно. Также было выявлено 380 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 626 фактов превышения установленной скорости движения, 13 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает всех водителей быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.