2019-01-11T17:35:08+03:00
Общество

Едет по стране автостопом: в Новосибирске ищут пропавшую питерскую школьницу

Девочка исчезла 31 декабря, и до сих пор о ней нет вестей
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Арину ищут уже 11 дней. Фото: «Маяк».Арину ищут уже 11 дней. Фото: «Маяк».
Изменить размер текста:

14-летняя Арина Портняжкина пропала в Новый год: девочка 31 декабря ушла из дома в Приморском районе Санкт-Петербурга, и с тех пор от нее нет никаких вестей.

- Известно, что девочка передвигается автостопом: удалось установить, что она была в Москве, а сейчас, возможно, добралась до Новосибирска, - объясняет Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк»..

Приметы школьницы такие: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза.

- Есть у девочки особая примета: она носит брекеты серебряного цвета, - продолжает Павел Злобин.

Школьница была одета в красную шапку, темную удлиненную куртку, черные ботинки. С собой у нее был голубой рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Арины, просят связаться с полицией по телефону 02 или с новосибирскими волонтерами по номеру 8-951-393-09-11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки
Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год
Допрыгались: следователи проверят новосибирский батутный центр
Мои глаза счастливы: девушки устроили откровенную фотосессию у шеста с гирляндами
Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше
Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице
Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился
«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро
Ослепительная красота: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало
Салонный вор: новосибирца застали на месте грабежа, распивающим вино
«Дойдем до Верховного суда»: против хирурга, возможно, оставившего подростка бездетным, закрыли уголовное дело
Больше двадцати карет: Новосибирская область получила новые машины «скорой помощи»
Ушла на день рождения: полицейские нашли бросившую в квартире ночью ребенка мать
Чуть не сорвалось: новосибирец заплатил крупный штраф за пьяное вождение, чтобы продать квартиру
Человек-эпоха: ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР