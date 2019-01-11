Едет по стране автостопом: в Новосибирске ищут пропавшую питерскую школьницу

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-11T17:35:08+03:00

Девочка исчезла 31 декабря, и до сих пор о ней нет вестей

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14-летняя Арина Портняжкина пропала в Новый год: девочка 31 декабря ушла из дома в Приморском районе Санкт-Петербурга, и с тех пор от нее нет никаких вестей.

- Известно, что девочка передвигается автостопом: удалось установить, что она была в Москве, а сейчас, возможно, добралась до Новосибирска, - объясняет Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк»..

Приметы школьницы такие: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза.

- Есть у девочки особая примета: она носит брекеты серебряного цвета, - продолжает Павел Злобин.

Школьница была одета в красную шапку, темную удлиненную куртку, черные ботинки. С собой у нее был голубой рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Арины, просят связаться с полицией по телефону 02 или с новосибирскими волонтерами по номеру 8-951-393-09-11.